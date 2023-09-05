ماجد الكدواني عن فيلم «وقفة رجالة»: العمل مع أحمد الجنايني «منتهى أمل أي ممثل»

أكد الفنان ماجد الكدواني، أنه ليس شخصا تابعا، ولكن لابد له أن يشعر بالأمان، قائلاً: «أنا شخص one track وأفكر في شيء واحد، والمنتج أحمد الجنايني، أو جينو كما أحب أن أناديه، هو الشخص الذي حقق لي كل الجوانب والعناصر المريحة؛ من الإنسانيات أولا والاحترام في التعامل والأمانة في الفن والعمل والتدقيق، وهذا قمة الأمانة».

وأضاف «الكدواني»، خلال حواره مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس ببرنامج «صاحبة السعادة» والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنَّ العمل مع المنتج أحمد الجنانيني، «يشعرني بمنتهى الأريحية والاطمئنان على ما سينتج عن هذا العمل، ويكون دوري مقتصرا على التمثيل والأداء فقط، وهذا منتهى أمل أي ممثل».

رسالتي لأحمد الجنايني: «متخدش كل حاجة على أعصابك»

وتابع النجم والممثل ماجد الكدواني، «هذا المنتج يخبرك بن دورك أن تمثل وفقط وأنا وراءك أدير.. المنتج أحمد الجنايني نموذج للإدراة المحترمة من بداية البحث عن النص أو السيناريو نهاية إلى تسليم الفيلم لدور العرض، وهو حاجة مرعبة من الدقة والاتقان وأتوجه إليه برسالة: أعمل اللي عليك وسيب الباقي على ربنا وأهم شيء متاخدش حاجه على أعصابك وربنا أداك نعمة وهو لا يضيع تعب أحد».

الجنايني: أقف مترقبا نجاح العمل ولا أستطيع حضور العرض الخاص

ومن جانبه، أكد المنتج أحمد الجنايني: «آمل في ربنا وأنتظر بقلق رأي الجمهور، والإيرادات تظهر مدى النجاح وتعد مقياسا له، وكذلك المشاهدات في العرض على شاشات التلفزيون، ولذلك بعد الانتهاء من العمل وتسليم المحتوى لا أستطيع حضور أي شيء خاص به، بسبب القلق والتوتر وأذهب إلى العرض الخاص ولكن أنتظر في الخارج وأقف أترقب».