ماجد الكدواني عن حفل زفاف ابنه: لم أتخيل انتشاره بهذا الشكل.. وحب الناس نعمة

عبر الفنان ماجد الكدواني، عن فرحته الكبيرة بزواج ابنه «يوسف»، «بقيت أبو العريس وترجمة الفرحة من زملائي في الفن والأصدقاء والأحباء بتواجدهم معي في الفرح ومشاركتهم لي كانت لحظات سعادة عليا، وبالأخص كل من كريم عبد العزيز وهاني رمزي ورامي إمام وغيرهم ممن أسعدوني بالحضور».

وأضاف «الكدواني» خلال حواره مع الإعلامية إسعاد يونس ببرنامج «صاحبة السعادة» المُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنه لم يكن يتوقع هذا الانتشار لفرح ابنه «يوسف» وكان هذا أكثر ما أسعده، بجانب المحبة التي رآها فيمن حوله وأن «هناك حب حقيقي».

ماجد الكدواني يتحدث عن «الحب الحقيقي» من أصدقائه

وتابع: «أحلى حاجة فرحت قلبي في اليوم ده كلمة اتقالت على لسان الكل.. فيه محبة وفيه حب حقيقي.. فعلاً مكناش عاملين حسابنا على حاجة ومن لم يستطع الحضور عذرته وبحس بالناس.. وأنا واثق من محبة الكل.. إلا إني فوجئت بكم رهيب من التفاعل ومقاطع فيديو للفرح منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي».

وتابع الفنان ماجد الكدواني، «أكتر حاجه فرحتني.. لقينا فيه حب.. لمسنا حب في الفرح يكون حولك ناس يحبوك من قلبهم وحابين اللي بيعملوه، وكنت كل ما أقول لكريم متتعبش نفسك، يقولي: ده فرح ابني، والكلمة خارجه من قلبه بجد، وأحمد الجنايني تعب اكتر مني في تجهيز الفرح لدرجة قولت له: انت لو أبو العريس مش هتعمل كده، المحبة نعمة كبيرة والحمد والشكر لله».

الأبناء ثمرة الحياة الغالية

وأكد أنه عاطفي للغاية، وأنه يرى أن الأبناء هم ثمرة الحياة الغالية، «لما بتشوف حد بيكبر ويتبني قدامك وجه من لا شيء نعمة ونفحة وهدية من ربنا الهدايا في الحياة اللي ربنا شالها لنا وكون تشوفهم وتراقبهم يكبروا واخدين حته منك فهي مشاعر لا توصف وغالية وثمرة حياة وربنا يحفظهم ويفرح كل الناس بولادهم».