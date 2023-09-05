معلومات عن ابنة ماجد الكدواني بعد ظهورها معه.. «بعيدة عن الأضواء وبتغني لغات»

في مفاجأة سارة للفنان ماجد الكدواني، خلال مشاركته في برنامج «صاحبة السعادة» مع الفنانة إسعاد يونس، عبر شاشة قناة DMC، حلت ساندرا ماجد الكدواني، ابنة الفنان، ضيفة في البرنامج نفسه الذي يستضيف والدها، إذ تفاجأ الكدواني بدخول ابنته ساندرا، وغنائها أغنية «بنت أبويا»، الأمر الذي جعله يبكي على الهواء.

ساندرا ماجد الكدواني

ظهور ساندرا ماجد الكدواني المفاجئ، جعل كثيرين يستاءلون عنها، لاسيما أن هذا أول ظهور إعلامي لها، وهو ما يعرضه التقرير في السطور التالية:

- ساندرا هي الابنة الصغرى لماجد الكدواني.

- ظهرت ساندرا من قبل مع والدها في بعض العروض الخاصة لأفلام قام ببطولتها.

- لم تتحدث إلى الإعلام مطلقا قبل حلقتها مع إسعاد يونس.

- لفتت ساندرا الكدواني الأنظار لها في حفل زفاف شقيقتها.

- غنت خلال الفرح بعض الأغنيات التي تفاعل معها كل الحضور ومنها أغنية I Love You Baby.

- تصف نفسها على انستجرام في خانة المعلومات الشخصية بأنها فنانة.

- تدرس الموسيقى في alcamine college الولايات المتحدة.

- تحب الغناء باللغة الإنجليزية وتغني أحيانا بالعربية.

- تقدم أغنيات جديدة عبر انستجرام.

- يشبهها متابعوها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بوالدها الفنان بشدة.