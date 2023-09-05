ساندرا ماجد الكدواني تكشف عن أجمل مفاجأة تلقتها من والدها.. (فيديو)

قالت ساندرا ماجد الكدواني، إن أجمل مفاجأة لها من والدها كانت يوم أن اشترى لها «بيانو كلاسيك»، لدرجة أنها «عيطت من الفرحة»، كاشفة عن نيتها احتراف الغناء، ووعدت بأن أول أغنية لها ستحرص على تقديمها على مسرح برنامج «صاحبة السعادة» حصريا.

أول أغنية لي ستكون على مسرح «صاحبة السعادة»

وأضافت «الكدواني» خلال استضافتها ببرنامج «صاحبة السعادة» تقديم الإعلامية والفنانة القديرة إسعاد يونس، والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنَّ والدها الفنان ماجد الكدواني عندما يكون متضايقا يسارع إلى أسرته ليشاركها همومه ويحكي لهم بل ويستشيرهم ويأخذ برأيهم.

وتابعت ساندرا، «عادة أبي عندما يبلغ به الضيق مداه ولا يريد أن يبوح بما يضايقه، فإنه يكتم مشاعره، ومن جانبي أتركه لوحده إلى أن يهدأ ويعود مرة أخرى لهدوءه وطبيعته، ولا أذهب واسأله أبدا».