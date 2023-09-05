سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 5-9-2023 في البنوك المصرية

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 5-9-2023 في مختلف البنوك المصرية مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية، حيث سجل اليوم في بنك مصر 100.06 جنيه للبيع و99.77 جنيه للشراء.

وتستعرض «الوطن» أسعار الدينار الكويتي في أبرز البنوك، حسب آخر تحديث أعلنته البنوك على مواقعها الرسمية.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء: 100.09 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء: 99.12 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء: 100.06 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء: 99.77 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة اليوم الثلاثاء: 100.35 جنيه للبيع، مقابل 100.03 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك إسكندرية اليوم الثلاثاء: 100.38 جنيه للبيع، مقابل 96.73 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار: 3.24 دولار.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي: 12.16 ريال.