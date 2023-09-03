استقرار سعر الدينار الكويتي في ختام تعاملات اليوم الأحد.. اعرف وصل كام؟

حالة من الاستقرار شهدها سعر الدينار الكويتي خلال ختام تعاملات اليوم الأحد في البنوك المصرية، حال المقارنة مع الأسعار التي جرى الإعلان عنها في بداية التعاملات الصباحية، وسجل متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم 99.93 جنيه للشراء، و100.37 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر الدينار الكويتي في ختام تعاملات اليوم، والذي جاء كما يلي:

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

- سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري 99.08 جنيه للشراء و 100.15 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

- يبلغ سعر الدينار الكويتي داخل مصرف أبوظبي الإسلامي 100.38 جنيه بيع و 98.95 جنيه شراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

- يسجل سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد في بنك الإسكندرية 100.38 جنيه للبيع و96.77 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

- ووصل سعر الدينار الكويتي في ختام تعاملات اليوم داخل بنك القاهرة 100.03 جنيه للشراء و100.42 جنيه للبيع.