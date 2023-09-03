سعر الدينار الكويتي اليوم.. مستقر في البنوك المصرية

شهد سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية، اليوم الأحد 3-9-2023 استقرارًا، إذ سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري 99.99 جنيه للشراء أما سعر البيع وصل إلى 100.44 جنيه.

ونستعرض خلال السطور التالية سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 3-9-2023 في البنوك المصرية، وفقًا للأسعار المعلنة على مواقع البنوك الرسمية.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي في بداية تعاملات اليوم الأحد في البنك الأهلي المصري 99.08.15 جنيه للشراء و100.15 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

وسجل سعر الدينار الكويتي في بداية تعاملات اليوم الأحد، في البنك المركزي المصري 99.99 جنيه للشراء و100.44 جنيه للبيع.

يبلغ سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي 98.09 جنيه للبيع و100.38 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

فيما وصل سعر الدينار الكويتي داخل البنك التجاري الدولي إلى 97.30 جنيه للبيع، و100.42 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

وسجل سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية اليوم الأحد نحو 100.11 جنيه للبيع و96.09 جنيه للشراء.