سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري.. بكام النهاردة

أعلن الموقع الرسمي للبنوك المصرية ثبات سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 2-9-2023 في آخر تحديث، إذ سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري 99.13 جنيه للشراء أما سعر البيع وصل إلى 100.19 جنيه.

تستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 2-9-2023 في البنوك الذي جاء كما يلي:

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي في بداية تعاملات اليوم داخل البنك المركزي المصري 99.13 جنيه للشراء و100.19 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

وجاء سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي 100.51 جنيه للبيع و98.09 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

ووصل سعر الدينار الكويتي داخل البنك التجاري الدولي إلى 100.51 جنيه للبيع، و97.30 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية اليوم 100.19 جنيه للبيع و96.09 جنيه للشراء.

واستقرت أسعار الدينار الكويتي اليوم نظرا لإغلاق البنوك اليوم السبت في عطلتها الأسبوعية ووقفها عن العمل.