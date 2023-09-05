إصابة شاب بطلق ناري على يد ابن عمه في سوهاج

تباشر الجهات المختصة بمركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج، التحقيق مع عامل زراعي أصيب بطلق ناري بالفخذ الأيمن، وجرى تحويله إلى المستشفى الجامعي، إثر تعدي نجل عمه عليه بسبب خلافات الجيرة.

مشاجرة بين أبناء عمومة ووجود مصاب

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج إخطارًا يفيد بورود بلاغ من مركز شرطة دار السلام يفيد بوجود مشاجرة بين أبناء عمومة ووجود مصاب.

نقل المصاب إلى المستشفى الجامعي

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء مدير إدارة البحث الجنائي ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام جنوب شرقى سوهاج بورد إشارة من مستشفي دار السلام المركزي لمركز دار السلام بوصول «ع ع و ا»، 33 سنة، عامل زراعي ومقيم دائرة المركز مصاب بطلق ناري بالفخذ الأيمن، وتم تحويله للمستشفى الجامعي بسوهاج.

وبسؤال المصاب أفاد باتهام نجل عمومته «حسام ح ا ا» 26 عاما، عامل زراعي ومقيم بذات الناحية بالتعدي عليه وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته، نجم عنه إصابته المشار إليها بسبب خلافات الجيرة، وجرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم بإرشادة وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعه لذات السبب المشار إليه.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.