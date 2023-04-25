العثور على جثة شاب بها طلق ناري في قرية بالشرقية

عثر أهالي قرية كفر حمودة التابعة لمركز شرطة ههيا بمحافظة الشرقية، في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، على جثة شاب بها آثار طلق ناري، وعلى الفور تم إبلاغ مركز شرطة ههيا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم التحفظ على الجثة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا، يفيد ورود إشارة من الأهالي لمركز شرطة ههيا، بالعثور على جثة شاب، 35 عاما، بقرية كفر حمودة التابعة لنطاق دائرة مركز شرطة ههيا بمحافظة الشرقية.

العثور على جثة شاب بها طلق ناري

وانتقلت الجهات المعنية إلى حيث مكان البلاغ بقرية كفر حمودة التابعة لمركز شرطة ههيا بالشرقية، وتبين العثور على جثة «محمد.ج»، متوف وبه آثار طلق ناري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما تم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمحافظة، وجرى إخطار جهات التحقيقات المختصة لمباشرة الواقعة وبيان أسباب الوفاة، وبيان عما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.

محضر بالواقعة

كانت هيئة الاسعاف بمحافظة الشرقية دفعت بسيارة إلى موقع الحادث بنقل الجثمان للمشرحة، فيما تم اخطار الجهات المختصة بالمحافظة بالواقعة، وتحرر المحضر اللازم.