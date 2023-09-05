شروط إيداع الأطفال في حضانات وزارة التضامن.. تقتصر على 3 فئات

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، شروط وأحكام إيداع الأطفال في الحضانات الإيوائية التابعة لها، وإجراءات الحصول على الخدمة، موضحة أنها مكان مناسب للأطفال من سن عامين حتى 6 أعوام، من الجنسين، بحسب ما تحدده اللائحة النموذجية للحضانات الإيوائية.

الشروط والأحكام لإيداع طفل في الحضانات الإيوائية

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي، شروط وأحكام إيداع طفل في الحضانات الإيوائية، وهي:

1- أن يتراوح عمر الطفل بين السنتين والست سنوات.

2- أن يندرج تحت إحدى الفئات التالية: «مجهولي النسب - الضالين - الذين يثبت من البحث الاجتماعي تعذر رعايتهم في نطاق أسرهم الاجتماعية».

3- ألا يكون مصاباً بأحد الأمراض المعدية المؤثرة على صحة وسلامة الأطفال.

إجراءات إيداع الأطفال في الحضانات الإيوائية

طلب من ولى أمر الطفل أو خطاب من الجهة المحولة مرفق به المستندات التالية:

1- بالنسبة للأطفال المحولين من مراكز رعاية الأمومة والطفولة أو أقسام ومراكز الشرطة أو النيابة المختصة، فيتم قبولهم وفقا للمستندات المؤيدة لذلك وهي:

- محضر الشرطة أو قرار النيابة المختصة الصادر بشأن الطفل.

- شهادة ميلاد الطفل.

- تقرير طبي وقت العثور على الطفل.

- تقرير طبي يتضمن الحالة الصحية العامة للطفل للتأكد من خلوه من أي أمراض معدية.

- محضر تسليم وتسلم الطفل والمكاتبات المتعلقة بالطفل.

2- بالنسبة للأطفال المحولين من مؤسسات أو هيئات إجتماعية ، فيتم قبول الأطفال وفقا للتالي:

- شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها.

- تقرير طبي شامل متضمنآ خلو الطفل من الأمراض المعدية.

- محضر تسليم وتسلم الطفل.

- جميع المستندات المتعلقة بالطفل والمؤيدة لقبول الطفل بالدار.

3- بالنسبة للأطفال المتعذر رعايتهم في نطاق أسرهم الطبيعية فيتم قبولهم وفقا للمستندات التالية:

- شهادة ميلاد الطفل أو مستخرج رسمي منها.

- صورة من البطاقة العائلية لولي الأمر.

- صور لجميع المستندات المؤيدة لقبول الطفل بالدار.

- إقرار من ولي الأمر بقبول جميع تعليمات وتوجيهات الدار الخاصة برعاية الطفل.​