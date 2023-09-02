150 مصاباً في اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية ومهاجرين إريتريين بتل أبيب

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن الاشتباكات التي شهدتها مدينة تل أبيب أسفرت عن سقوط نحو 150 مصاباً، خلال تفريق الشرطة الإسرائيلية مظاهرة نظمها مهاجرون معارضون للنظام الحاكم في إريتريا، أمام سفارة بلادهم في تل أبيب.

اشتباكات بين الشرطة والمحتجين

وحدثت الاشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية والمحتجين الإريتريين، وأشارت مصادر طبية إلى أن 9 أشخاص من بين المصابين حالتهم خطيرة، بالإضافة إلى 13 آخرين إصاباتهم متوسطة، كما أن المتظاهرين ألقوا الحجارة واستخدموا ألواحًا خشبية في مواجهة الشرطة، التي تعرض 30 من أفرادها لإصابات مختلفة.

وأصدرت الحكومة الإسرائيلية بيانًا بهذا الشأن أكدت فيه أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، يتابع ما شهدته مدينة تل أبيب من أحداث شغب، وأنه أمر السلطات المعنية بالعمل على استعادة النظام العام.

يُذكر أن سبب الاحتجاجات هو مهرجان كانت سفارة إريتريا في تل أبيب تخطط لإقامته بشارع «ياد حروتسيم»، لكن المحتجين قاموا باقتحام مقر المهرجان.

احتجاجات الإريتريين

يذكر أن العديد من أنحاء العالم شهدت أحداثًا مماثلة لمحتجين من إريتريا ضد فعاليات تنظمها سفارات بلادهم، حسبما ذكر الموقع.