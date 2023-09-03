«التضامن» تتيح طرق الاستعلام عن شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومي

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن طرق الاستعلام عن شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومي، عبر بوابة الاستعلام عن شكاوى تكافل وكرامة، موضحة أن ذلك يأتي في إطار التيسيرات التي تحرص الوزارة على تقديمها، في حالة التعرض لأي عطل في البطاقة.

الاستعلام عن شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومي

وأفادت وزارة التضامن الاجتماعي بأنه يمكن الاستعلام عن شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومي والاسم من خلال زيارة الموقع الرسمي لوزارة التضامن واتباع مجموعة من الخطوات والتعليمات والتي تتمثل في الخطوات التالية:

- الدخول على الموقع الرسمي لبوابة الاستعلام عن شكاوى تكافل وكرامة التابع لوزارة التضامن من هنا.

- إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقم شرط أن يتم إدخاله بشكل صحيح.

- اختيار استعلام عن شكاوى تكافل وكرامة بادخال الاسم أو الرقم القومي.

- ستظهر نتيجة الاستعلام للمواطن وسيتعرف منها على بياناته وتتضمن المحافظة، الإدارة الاجتماعية والوحدة الاجتماعية المسجل به وحالة البطاقة، ورقم بطاقة تكافل وكرامة للمواطن، نوع البطاقة للمواطن، وفي حال إذا كان البطاقة سارية يتم التوضيح المبلغ المستحق للمواطن.

الاستعلام عن شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومي

وأضافت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه في حال الرغبة في الاستعلام عن شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومي، أن يتم اختيار نوع الشكوى وتحديدها، وكتابتها بشكل مفصل والضغط على كلمة تسجيل.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن خدمة الاستعلام عن شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومي، تأتي في إطار تسهيل المهمة للحصول على خدمات وامتيازات الكارت، لتذليل أي عوائق أو عقبات.