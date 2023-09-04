«مراكز التوجيه النفسي» ​هو أحد الأقسام التأهيلية التابعة للإدارة العامة للتأهيل، الذي يجري الاختبارات والفحوص النفسية لحالات الإعاقة الذهنية التي ترد إلى المركز من تلقاء نفسها والمحولة من مدارس التربية الفكرية أو مؤسسات وهيئات التأهيل المختلفة، وهو أحد أشكال تحقيق الرعاية الاجتماعية، التى تمثل محورا من محاور عمل وزارة التضامن الاجتماعى.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، شروط وخطوات الالتحاق بمراكز التوجيه النفسي التابعة لـ«التضامن»، وفقا للموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعى.

شروط الإلتحاق بمراكز التوجيه النفسي التابعة لـ «التضامن»

- أن يكون المعاق مصري الجنسية.

- يجوز قبول حالات الأجانب المقيمين بجمهورية مصر العربية بشرط المعاملة بالمثل.

- تستقبل الأشخاص ذوى الإعاقة الذهنية بفئاتهم المختلفة منذ الميلاد.

خطوات الإلتحاق بمراكز التوجيه النفسي التابعة لـ «التضامن»

- يتقدم ولى أمر الطفل بطلب بالخدمة المطلوبة.

- تجهيز بعض المستندات والتى تتمثل في: «شهادة تأهيل، بطاقة اثبات شخصية معاق، عدد 4 صورة شخصية للطفل، شهادة الميلاد أو صورة منها، صورة بطاقة الرقم القومى لولى أمر الطفل».

- يتم إجراء الفحص الطبى الشامل للطفل.

- يقوم الأخصائى النفسى بإجراء اختبار الذكاء لتحديد وتقييم القدرات والمهارات المتبقية لدى الطفل.

- يقوم الأخصائى الإجتماعى بإجراء البحث الإجتماعى الذى يتضمن التاريخ التطوري للإعاقة كما يوضح المستوى الإجتماعى والإقتصادى للأسرة.

- فى حالة شهادة التأهيل يتم تحويل الحالة للمركز المصرى للتقويم المهنى لإجراء الاختبار المهنى على المهنة التى تم التدريب عليها أو التى لديه معرفة مسبقة بها أو المهنة المناسبة له.

- يتم تحويل الملف الخاص بالطفل بكل التقارير الفنية إلى لجنة فحص طالبي التأهيل لإقرار الخدمة التأهيلية المطلوبة .