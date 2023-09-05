محمد رمضان يتفوق على هنيدي في شباك تذاكر أفلام السينما

يواصل الفنان محمد رمضان، تحقيق إيرادات في شباك التذاكر من خلال فيلمه «ع الزيرو»، إذ بلغت 60.7 ألف جنيه عن أمس الاثنين، وفقا لتقرير الإيرادات اليومية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي، مسؤول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

وجاء فيلم «ع الزيرو» بطولة محمد رمضان في المركز الخامس بقائمة الإيرادات اليومية، متفوقا على فيلم «مرعي البريمو» في شباك التذاكر، بفارق ضيل حيث حقق الفيلم الثاني 59.6 ألف جنيه.

تفاصيل فيلم «ع الزيرو» بطولة محمد رمضان

يجمع فيلم «ع الزيرو» في بطولته مجموعة من النجوم بجانب محمد رمضان، نيللي كريم، شريف دسوقي، إسلام إبراهيم وجومانة مراد والطفل منذر مهران، تأليف مدحت العدل وإخراج محمد جمال العدل.

إيرادات محمد رمضان في موسم صيف 2023 السينمائي

يعتبر فيلم «ع الزيرو» العمل السينمائي الثاني لـ محمد رمضان في عام 2023 بعد فترة من الغياب عن السينما، حيث قام ببطولة فيلم «هارلي» للمخرج محمد سامي في موسم عيد الفطر السينمائي، وحقق الفيلم إيرادات تجاوزت الـ 36 مليون جنيه، وذلك قبل طرح فيلم «ع الزيرو» في بداية أغسطس الماضي، الذي حقق في الشهر الأول في دور العرض السينمائي 12.5 مليون جنيه.