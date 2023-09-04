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فيلم «ع الزيرو» لـ محمد رمضان يحقق 80 ألف جنيه في يوم واحد

كتب:

ضحى محمد
02:48 م | الإثنين 04 سبتمبر 2023
فيلم ع الزيرو

فيلم ع الزيرو

حقق فيلم الفنان محمد رمضان «ع الزيرو» نجاحا متوسطا بدور العرض، حيث استطاع أن يتصدر المراكز الأولى بين الأفلام المنافسة 

إيرادات فيلم «ع الزيرو» لـ محمد رمضان

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إن فيلم «ع الزيرو» حقق مايقرب من 80 ألف جنيه أمس، ولا زال ينافس بدور العرض في الوقت الحالي.

ونجح فيلم «ع الزيرو» بطولة محمد رمضان وإخراج محمد جمال العدل، في تحقيق إجمالي إيرادات كسرت  حاجز الـ13 مليون جنيه مع نهاية الأسبوع الخامس.

أحداث فيلم ع الزيرو

تدور قصة فيلم «ع الزيرو» في إطار إنساني مليء بالتشويق والإثارة من خلال شخصية حمزة دراجون، يؤدي دوره محمد رمضان ويعمل في مجال الموسيقى، وبسبب مرض ابنه الوحيد، يخوض معارك متعددة حتى يجد نفسه مع عصابة تتاجر في الأعضاء البشرية.

أبطال فيلم «ع الزيرو»

يجمع فيلم «ع الزيرو» في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم بجانب محمد رمضان من بينهم نيللي كريم، وجومانة مراد، وإسلام إبراهيم، وشريف دسوقي بالإضافة إلى الطفل منذر مهران، وهو من تأليف مدحت العدل وإخراج محمد جمال العدل.

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.