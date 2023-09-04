محمد رمضان ينشر صورا له من داخل سباق فورمولا 1 بإيطاليا: ثقة في الله نجاح

نشر الفنان محمد رمضان، صورًا له من داخل سباق فورمولا 1 في إيطاليا، وذلك على حسابه الشخصي بموقع «إنستجرام»، معلقا: «نمبر 1 في فورمولا 1.. ثقة في الله نجاح».

حضور محمد رمضان لسباقات فورمولا 1

ويحرص دائمًا محمد رمضان في حضور سباقات فورمولا 1، إذ حضر أول عرض له في أبوظبي مع فيراري، والمرة الثانية في جدة، خلال حفل افتتاح فورمولا 1 في جدة برعاية هيئة الترفيه، والمرة الثالثة في إيطاليا، بينما المرة الرابعة في أبو ظبي.

على صعيد آخر، نجح فيلم «ع الزيرو» بطولة محمد رمضان وإخراج محمد جمال العدل، في تحقيق إجمالي إيرادات بعد شهر من العرض في السينمات بلغ 12 مليونًا و408 آلاف جنيه، ومن المتوقع أن يكسر الفيلم حاجز الـ13 مليون جنيه مع نهاية الأسبوع الخامس.