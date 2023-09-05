«الأوقاف» تمنح مسجدين بالغربية شهادة الاعتماد والجودة من الدرجة الأولى

أعلنت محافظة الغربية، حصول مسجدي أولاد الزبير بزفتى -الذي يطلق عليه أهالى مدينة زفتى «الجامع الكبير»- والشيخ سليمان بالمحلة على شهادة ضمان الجودة والاعتماد في المجال الدعوي من الدرجة الأولى الفئة (أ)، ضمن اعتماد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عددا من المساجد الجديدة.

أكبر المساجد

وأشار الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية إلى أن مسجد الزبير يعد أحد أكبر وأهم المساجد على مستوى مركز زفتى، فهو الأكبر من حيث المساحة، والأهم من حيث التاريخ.

كما حصل مسجد الشيخ سلمان بمركز المحلة الكبرى على الجودة والاعتماد في المجال الدعوي من الدرجة الأولى الفئة (أ)، وتأخذ هذه الشهادة في عين الاعتبار كل ما يتصل بالمبنى من حيث العمارة والصيانة إضافة إلى الأداء الدعوي، حيث تتم إعادة تقييم وضع وأداء المساجد التي تحصل على هذه الشهادة كل 3 سنوات لمراجعة مدى حفاظها واستمرارها على المستوى التي وصلت إليه.

لجنة ضمان الجودة

وتقوم لجنة ضمان جودة الدعوة في وزارة الأوقاف ب تقييم الأثر الدعوي لجميع الأنشطة الدعوية والمقارىء القرآنية واقتراحات تطويرها من خلال المتابعة وعمل استطلاعات الرأي، تقيم الأداء الدعوي للمسجد من حيث مستوى الخطب والندوات والدروس الدينية والمقارىء ومكتبة المسجد ودروس ومقارىء السيدات والحضور الجماهيري ومدى ما يقدمه المسجد من خدمات للمجتمع المحيط به، وكذلك الجانب الإنشائي والمعماري للمسجد ومستوى الصيانة والنظافة به.