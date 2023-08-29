«الأوقاف»: انطلاق فعاليات الحديث عن «أحكام الصلاة» في مساجد 27 محافظة

أعلنت وزارة الأوقاف، انطلاق فعاليات الأسبوع الثقافي في ‏27 ‏محافظة، للحديث عن «أحكام الصلاة»، بمشاركة ‏نخبة من كبار العلماء ‏والأئمة المتميزين مع نخبة من كبار القراء والمبتهلين.

وأكد العلماء أن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، حيث يقول نبينا «صلى الله عليه وسلم»: «بُنِيَ الإسلامُ على خمسٍ شَهادةِ أن لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وأنَّ محمَّدًا رسولُ اللَّهِ وإقامِ الصَّلاةِ وإيتاءِ الزَّكاةِ وصَومِ رمضانَ وحجِّ البيتِ لمنِ استطاعَ إليهِ سبيلًا"، وأن الله (عز وجل) قد خصها وخص الحفاظ عليها بكثير من الفضل والفضائل، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "مَا مِنْ امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَحْضُرُهُ صَلَاةٌ مَكْتُوبَةٌ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهَا وَخُشُوعَهَا وَرُكُوعَهَا إِلَّا كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنْ الذُّنُوبِ مَا لَمْ يُؤْتِ كَبِيرَةً، وَذَلِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ»، وأن الصلاة عماد الدين، و هي صلة بين العبد وخالقه، وقد خصها رب العزة (سبحانه وتعالى) بأن فرضها من فوق سبع سماوات، وأن العبادة الصحيحة هي التي تنعكس على أخلاق الإنسان ومعاملاته.

الأسبوع الثقافي

جدير بالذكر، أن الأسبوع الثقافي أقيم بالمحافظات التالية:

في محافظة القاهرة أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد المهند.

‎في محافظة المنيا أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الهداية.

‎في محافظة البحر الأحمر أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الرحمن الرحيم.

في محافظة دمياط أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد البحر.‎

في محافظة شمال سيناء أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد عمر بن الخطاب.

في محافظة الدقهلية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الشربيني.

‎في محافظة جنوب سيناء أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد المروة الجديد.

في محافظة بورسعيد أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد القدوس.‎

في محافظة الإسماعيلية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد عمرو بن العاص.

محافظات تشهد فعاليات الأسبوع الثقافي

في محافظة مطروح أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الغفران.

في محافظة القليوبية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد منسي.‎

في محافظة قنا أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد النصر.‎

في محافظة البحيرة أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد القاضي بفزارة.

‎في محافظة المنوفية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد السيدة عائشة.‎

في محافظة الغربية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الكبير.

‎في محافظة الإسكندرية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الشهيد إبراهيم عبد القادر حمدي.‎

في محافظة الشرقية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد العلاوية.

في محافظة أسيوط أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الشيخ عبد الله.

في محافظة أسوان أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد العمري.‎

في محافظة الوادي الجديد أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد محمد عيد.

وفي محافظة بني سويف أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد أبو بكر الصديق.

في محافظة الجيزة أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد أبي بكر الصديق.

‎في محافظة الفيوم أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد ناصر الكبير.‎

في محافظة سوهاج أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الفرشوطي.

‎في محافظة كفر الشيخ أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الكبير.

‎في محافظة الأقصر أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد أسامة البكري.

‎في محافظة السويس أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد سيدنا سعد بن معاذ.