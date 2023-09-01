افتتاح 3 مساجد كبرى في الشرقية بتكلفة 14.5 مليون جنيه

قال الشيخ مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف، إنه تزامناً مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي جرى افتتاح 3 مساجد كبرى بمراكز ومدن الزقازيق صان الحجر والحسينية بتكلفة 14.5 مليون جنيه، بعد الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد والفرش لاستقبال المصلين لأداء الصلوات والشعائر الدينية.

افتتاح 3 مساجد كبري بالزقازيق وصان الحجر والحسينية

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف أنه جرى افتتاح مسجد الرحمن بعزبة أبو يحيي بقرية صفيطة التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق والمقام على مساحة 522 مترا، ومكون من صحن وسندرة ومصلى بتكلفة 4 ملايين و500 ألف جنيه، وافتتاح مسجد ومسجد طيبة بمدينة صان الحجر المقام على مساحة 1374 مترا ومكون من صحن أرضي وسندرة ومصلى للرجال ومكتب لتحفيظ القرآن الكريم ومصلى للسيدات بتكلفة إجمالية 7 ملايين جنيه، بالإضافة إلى افتتاح مسجد محفوظ سويلم بقرية سماكين الغرب التابعة لرئاسة مركز ومدينة الحسينية والمقام علي مساحة 566 مترا، ويضم دور أرضي وأول علوي ومصلى بتكلفة إجمالية 3 ملايين جنيه لتمثل هذه المساجد صروحاً إسلامية ومنارات علمية تبث الفضيلة وتبنى الأوطان.

النهوض بالخطاب الدعوي ونشر تعاليم الدين السمحة

أوضح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن لوزارة الأوقاف دورها مهما في النهوض بالخطاب الدعوي، ونشر تعاليم الدين السمحة القائمة على الوسطية والاعتدال، وإعمار وتجهيز المساجد بمختلف محافظات الجمهورية بالشكل اللائق والأمثل لاستقبال المصلين لأداء الصلوات وإقامة الشعائر الدينية ونشر الفكر الوسطي المستنير.