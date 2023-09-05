وزير الصحة: أزمة الزيادة السكانية تعود إلى 6 عقود ماضية

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إنّ الزيادة السكانية تحد كبير يقلل من فرص مصر في التقدم للأمام، مشيرًا إلى أن المادة 41 من الدستور المصري نصت على التزام الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة.

وأضاف خلال كلمته خلال كلمته في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، الذي تستضيفه العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ قضية السكان في مصر تعود إلى 6 عقود ماضية، حيث بدأ البرنامج السكاني في مصر منذ عام 1962 وتعاقبت المحاولات على مدار 6 عقود من خلال إنشاء مجالس لتنظيم الأسرة والمجلس القومي للسكان مرورا بإنشاء وزارة خاصة للسكان والدستور، ووصولا إلى المشوع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي جرى إطلاقه في عام 2022، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتنمية والسكان في 2023.

وتابع: «خلال هذه الفترة، حققت الدولة المصرية نجاحات نعتبرها متوسطة الطموح عندما بدأنا بمعدل قدره 6.8 طفل في عام 1961م، وانتظم الهبوط في معدلات الإنجاب طوال هذه الفترة حتى وصلنا إلى 3 طفل لكل سيدة في عمر الإنجاب في عام 2008».