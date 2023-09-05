وزيرة المالية الهندية: محادثات جارية لتنظيم الأصول المشفرة في إطار عالمي

قالت وزيرة المالية الهندية، نيرمالا سيتارامن، اليوم الثلاثاء، إنّ المناقشات جارية بشأن وضع إطار عالمي لتنظيم الأصول المشفرة، مُضيفة أنه لا يمكن تنظيم العملات المشفرة بكفاءة دون تعاون جميع الدول.

وأضافت «سيتارامن» في مناسبة بالعاصمة المالية مومباي: «طرحت رئاسة الهند لمجموعة العشرين على الطاولة، القضايا الرئيسية المتعلقة بتنظيم أو فهم ضرورة وضع إطار للتعامل مع القضايا المرتبطة بالأصول المشفرة»، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز».