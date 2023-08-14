خبراء: «هوس عالمي» بالاستثمار في العملات المشفرة و«باي بال» مارد جديد

«هناك هوس يجتاح العالم حالياً بالاستثمار في العملات المشفرة، لدرجة يرى البعض فيها نوع من الأصول، مثل من يقتني بشغف في الفن والأنتيكات»، وفقاً لما أكده الخبير الاقتصادي، علي الحمودي، الذي اعتبر أن عملة «باي بال» الجديدة تُعد مارداً جديداً في قطاع العملات المشفرة.

تذبذب سوق العملات المشفرة

وتابع «الحمودي» خلال مداخلة عبر «زووم» لقناة «القاهرة الإخبارية»، مساء اليوم الاثنين، أنه في مارس 2020 وقت أن كان سعر «البيتكوين» 5 آلاف دولار، ليرتفع إلى 63 ألف دولار في أبريل 2021، لتنخفض بعدها قيمتها 50%، مبيناً بذلك حالة التذبذب التي تعتري سوق العملات المشفرة.

إمكانية التسوق بالعملات المشفرة

وأشار إلى ما يدعيه المروجون لـ «البيتكوين» من قدرتها على التسوق باستخدام هذا النوع من العملات المشفرة، حتى أنه يمكن شراء فنجان قهوة من خلالها، قائلاً: «لكن السنوات السابقة أثبتت أنها غير عملية».

مستقبل «العملات البيضاء»

وبالنسبة لـ مستقبل «العملات البيضاء»، والباي بال أحدها، فرغم تذبذب العملات المشفرة إلا أنها سلعة استثمارية تعتمد على مقتنيها أو من يؤمن في قيمتها ويمكن أن نعرفها بأنها حتى الآن سلعة استثمارية يعود القرار في النهاية إلا صاحبها.

يقول الخبير الاقتصادي، «لا أظن أن هذا النوع من العملات المشفرة سيكون حل وبديل لبطاقات الإئتمان والعملات المدعومة من البنوك المركزية.. والدليل اليوم أن «البيتكوين» لو أصبح قيمتها صفر لن يهتز الاقتصاد العالمي مثلما حدث بإعلان أكبر البنوك إفلاسه في عام 2008 وتسبب في الأزمة المالية العالمية الشهيرة.. أما هذه العملات لا تزال غير متشعبة في الاقتصادات الكبرى أو البنوك المركزية أو ما شابه».

ونصح بأن وحده من يستثمر في العملات الرقمية يتحمل المخاطرة، ولكن العملات البيضاء مثل «باي بال» فرصة تتيح دخول المستثمرين لإيجاد بدائل غير العملات المشفرة المتعارف عليها».