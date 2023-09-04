بايدن يلتقي الرئيس الصيني بعد انتهاء قمة مجموعة العشرين في الهند

قال الرئيس الولايات المتحدة الأمريكية، جو بايدن، إنَّه يشعر بخيبة أمل بسبب عدم حضور نظيره الصيني، شي جين بينج، لقمة مجموعة العشرين في الهند، لكنه أضاف أنَّه من المقرر أن يلتقيه في وقت لاحق.

رئيس وزراء الصين يحضر قمة العشرين

وبحسي وكالة «أسوشيتدبرس»، قال بايدن: «أشعر بخيبة أمل.. لكنني سأتمكن من رؤيته في المستقبل»، وذلك دون الخوض في تفاصيل إضافية، ويوم الخميس الماضي، قال مسؤول أوروبي إنَّ الرئيس الصيني لن يحضر قمة مجموعة العشرين بالهند، والتي من المقرر أن تنطلق الأسبوع الجاري، بل سيحضر رئيس الوزراء لي تشيانج ممثلاً عنه.

وصرّح المسؤول الأوروبي في بروكسل للصحفيين: «بناءً على أحدث المعلومات التي توصلت بها.. لا يعتزم شي جين بينج الحضور وسيتم تمثيله بواسطة رئيس الوزراء».

توتر مستمر

وتابع تقرير الوكالة أنَّه تمت محادثات بين الرئيس الصيني ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الذي يستضيف قمة مجموعة العشرين، خلال اجتماع خاص على هامش قمة مجموعة بريكس في جنوب أفريقيا الأسبوع الماضي، ومع ذلك، لا يزال هناك توتر مستمر بين البلدين.

ويوم الثلاثاء الماضي، أبلغت الهند الصين عن احتجاج قوي بعد نشر الصين خريطة تطالب بمناطق يزعم نيودلهي أنها تنتمي إليها، بما في ذلك منطقة قريبة من موقع المواجهات بين البلدين في عام 2020، من المأمول أن تكون قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها في التاسع والعاشر من سبتمبر فرصة للمسؤولين الأوروبيين للضغط على الهند والصين لاتخاذ موقف أكثر حزمًا فيما يتعلق بأزمة أوكرانيا والتدخل الروسي.