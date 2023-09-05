وزير الصحة: «تنظيم الأسرة» أكبر مشروع استثماري يحقق أرباحا

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان إنَّه «بالنظر إلى نصيب الفرد من الناتج القومي المحلي مقارنة بدول كثيرة، نجد أن معدلات النمو الاقتصادي في مصر تحسنت عبر السنوات الماضية لكن نصيب الفرد يظل متواضعًا، لذلك تنظيم الأسرة يعد أكبر مشروع استثماري إذ تبنته مصر سوف يحقق لها أرباحا وفوائد».

وأضاف «عبدالغفار»، خلال كلمته خلال كلمته في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، الذي تستضيفه العاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ كل جنيه تنفقه الدولة على تنظيم الأسرة يوفر لنا 151 جنيهًا في التعليم والصحة والإسكان والمرافق، وأيضًا الغذاء والمياه»، مشيرًا إلى أنَّ معدل الزيادة السكانية اليومية تبلغ 5683 مولودًا في اليوم الواحد، ونزيد 4 مواليد كل دقيقة، ومولود كل 15 ثانية، و237 مولودًا في الساعة الواحدة.

وتابع: «في أقل من يومين سيكون لدينا 10 آلاف مولود جديدًا، وهذا يحتاج إلى عدد ضخم من أسرّة المستشفيات فضلًا عن التطعيمات والفصول الدراسية وأماكن بالجامعات فضلا عن رعاية الطبية وأمن غذائي ومياه، لذلك طورت مصر في معظم الخدمات وتغلبت على العشوائيات وأقامت المشروعات القومية الضخمة لكي تتواكب مع هذه الزيادة السكانية المتراكمة منذ عام 1950».