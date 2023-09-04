مساعد وزير الصحة للتطوير المؤسسي: 270 متحدثا في الفعاليات والنتائج تعالج القضايا السكانية

قال د. حسام عبدالغفار، مساعد وزير الصحة لشئون التطوير المؤسسى والمتحدث الرسمى، إن المؤتمر العالمى للصحة والسكان والتنمية نقطة انطلاق حول إيجاد الحلول واتخاذ إجراءات وقرارات تنفيذية، وإن الوزارة شكلت لجنة تنفيذية و8 لجان فرعية لمتابعة المؤتمر العالمى للصحة والسكان والتنمية.. وإلى تفاصيل الحوار:

نسعى لمشاركة أصحاب المصلحة فى قضايا «السكان والصحة والتنمية» على المستوى العالمى والإقليمى

بداية.. حدثنا عن استعدادات وزارة الصحة والسكان للمؤتمر العالمى للصحة؟

- المؤتمر العالمى للصحة والسكان والتنمية حدث عالمى وكبير، استعدت له مؤسسات الدولة ممثلة فى وزارة الصحة والجهات المعنية له بشكل جيد، فقامت الوزارة بتشكيل لجنة تنفيذية للمؤتمر و8 لجان فرعية تتضمن اللجنتين المالية والإدارية، لجنة العلاقات الخارجية والمنظمات الدولية، لجنة المعرض، لجنة التأمين الطبى، لجنة الإعلام والتواصل المجتمعى، لجنة العلاقات الداخلية، لجنة الرعاة والتسويق، ولجنة العلاقات العامة والمراسم والفعاليات، وبعد تشكيل اللجان، قامت وزارة الصحة بالتعاون مع المنظمات الأممية والخبراء وكافة أصحاب المصلحة فى إعداد برنامج علمى متنوع لعرض منظور متعدد الأبعاد لأهم قضايا السكان والصحة والتنمية التى تواجه الدول على المستوى المحلى والإقليمى والدولى، وإيجاد الحلول الابتكارية لمواجهة مختلف التحديات من خلال تعاون وتضافر جهود كافة الأطراف المعنية لتحقيق مختلف سبل التنمية والخروج بتوصيات قابلة للتحقيق وللقياس.

وماذا عن عدد الوفود المتوقع أن تستضيفها مصر خلال المؤتمر؟

- من المتوقع أن يحضر المؤتمر العالمى للصحة والسكان والتنمية 5 آلاف شخص، ويستهدف مشاركة أصحاب المصلحة فى قضايا السكان والصحة والتنمية على المستوى العالمى والإقليمى والوطنى، بمن فى ذلك الوزراء، السفراء، صانعو القرارات، المنظمات الأممية، منظمات المجتمع المدنى، القطاع الخاص، رواد الأعمال، ووسائل الإعلام بمن فى ذلك المؤثرون على وسائل التواصل الاجتماعى.

وما أبرز المحاور المقرر مناقشتها خلال أيام انعقاد المؤتمر؟

- يتألف البرنامج العلمى للمؤتمر من عدة جلسات تتميز بالتفاعلية وورش عمل وأحداث جانبية بمشاركة نخبة من الخبراء المحليين والدوليين بمجال الصحة والسكان والتنمية تصل إلى 65 محوراً، وقد تحدث خلال الجلسات 270 متحدثاً من المصريين والأجانب.

هل سيتم التطرق إلى المشكلات المتعلقة بالعناية المركزة وتكلفة الغسيل الكلوى؟

- سوف تتم مناقشة الخطوط العريضة التشغيلية لمحاور العناية المركزة الجديدة وعرض تكلفة غسيل الكلى على القطاع العلاجى، والمشكلات الرئيسية الخاصة بتوفير الرعاية الحرجة فى القطاع العلاجى وتسليط الضوء على التكاليف الخاصة بعمليات وحدة العناية المركزة.

وماذا عن مختبر الجينوم؟

- سيتم التحدث عن مختبر الجينوم ومراقبة الأمراض والكشف المبكر عنها، بالإضافة إلى الأنشطة القطرية فى تحدى مضادات الميكروبات وهى هامة للغاية والتحدث إلى الرقمنة.

ما أهم التوصيات المتوقع الخروج بها من المؤتمر؟

- من المتوقع أن تسهم نتائج المؤتمر فى تحقيق فهم أفضل ورفع الوعى بمستجدات القضايا السكانية، الصحة، والتنمية على المستويين العالمى والإقليمى، دعم الصلات المشتركة بين كل من الصحة، السكان، والتنمية، بحث فرص التعاون وعقد الشراكات لتحقيق التنمية، والرفاه للسكان، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات لدعم تطبيق الاستراتيجيات الوطنية والدولية فى مجالات الصحة، السكان، والتنمية، والخروج بتوصيات وخطط عمل للتأقلم مع القضايا السكانية فى ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، وتجديد التزامات كافة أصحاب المصلحة بإحراز التقدم المنشود فى قضايا السكان والصحة لتحقيق التنمية والعدالة، ووضع برامج السكان على رأس أولويات جدول أعمال التنمية المستدامة، وإحياء دور المسئولية المجتمعية تجاه قضايا السكان والصحة.

مكانة مصر فى القارة

المؤتمر العالمى للصحة والسكان والتنمية سينعكس على دور مصر الريادى فى القارة الأفريقية، حيث تبادر مصر بعقد هذا المؤتمر الأول العالمى للسكان والصحة والتنمية للنقاش حول قضية مشتركة تهم العديد من دول العالم، ليكون نقطة انطلاق حول إيجاد الحلول واتخاذ إجراءات وقرارات تنفيذية بكل دولة حسب طبيعة كل مجتمع وظروفه.