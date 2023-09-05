السيسي: تأثير الزيادة السكانية انعكس على مختلف خدمات الدولة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنَّ معرفة حجم المطلوب من أصعب الأمور، خاصة إن كان المتاح حجمة أقل بكثير، وهو ما ينعكس على جودة كل شيء، مضيفًا أنَّه لا يمكن الإنفاق بشكل جيد على التعليم في ظل وجود حجم ضخم من السكان مع وجود موارد قليلة أيضًا».

الرئيس: 12% نسبة الفجوة بين موارد الدولة والنمو السكاني

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، الذي تستضيفه العاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعايته وبحضوره: «هناك فجوة تقدر بنسبة 12% بين قدرة الدولة ومواردها والنمو السكاني لها، وهذه تراكمات على مدار 75 سنة انعكست على بعض الأمور مثل جودة المنتج التعليمي والمنتج الصحي الذي تريد الدولة تقديمه للمواطنين».

وواصل رئيس الجمهورية: «قضية السكان في مصر والدول التي لديها مشكلة مماثلة من أخطر القضايا التي تمس هذه الدول، وعندما نتحدث عن مصر، فإن هناك 6 أو 7 حروب ومنها حرب الإرهاب التي استمرت في آخر 10 سنوات، وهو ما مثل تكلفة وأعباءً ضخمة على الدولة».

الرئيس: الاستقرار جزء مهم وأصيل في تطوير وتنمية الدولة

واستكمل السيسي: «الاستقرار جزء مهم وأصيل في تطوير وتنمية الدولة، وهو أمر في منتهى الأهمية، ونحن ننظر إليه على أنَّه أحد العناصر المهمة في معالجة النمو السكاني، ولم ننجح فيه على مدار 60 سنة، لكن هل هذا يعني غياب الاستراتيجيات؟ أو غياب الإرادة السياسية؟ أو غياب التفهم والوعي من القائمين على الدولة بأن النمو السكاني مشكلة كبيرة تواجه الدولة المصرية ونموها واستقرارها في وقت من الأوقات؟ هل المحافظة على الهدف وآليات العمل المطلوبة لتنفيذ الاستراتيجيات كانت قوية وراسخة ومستقرة حتى يتحقق المستهدف؟».