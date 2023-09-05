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السيسي: مصر مستعدة لتنظيم المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية سنويا

كتب:

شريف سليمان
11:11 ص | الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالحضور في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، قائلا: «أشكرهم على وجودهم معنا، ومستعدون لتنظيم المؤتمر بشكل سنوي، لأنه فرصة كبيرة جدا».

وأضاف السيسي، خلال كلمته في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، الذي تستضيفه العاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعايته وبحضوره، أنّ المؤتمر منصة مهمة جدا لتناول قضية الزيادة السكانية، وهناك دول استطاعت السيطرة وتنظيم معدل النمو السكاني ودول كثيرة لم تستطع تحقيق ذلك».

وتابع: «في القارة الأفريقية، سنصل في غضون سنوات قليلة إلى أكثر من 1.6 مليار نسمة، والموارد الموجودة لدينا ضخمة جدا، ولكن تستطيع أن تساهم في التعامل مع الأمر».

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