السيسي: الزيادة السكانية كانت سبب خروج المصريين في 2011

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ الزيادة السكانية من المشكلات التي كانت أحد الأسباب الكبيرة في التحديات التي واجهناها على الأقل في عام 2011، حيث خرج المصريون في 2011، لشعورهم بأنّ الدولة لا تقدم المطلوب منها.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعايته وبحضوره، أنّ خطة الدولة في السنوات الـ8 الماضية، شهدت وضع 10 تريليونات جنيه للبنية الأساسية، لتحسين جودة حياة المصريين، وتغيير أوضاعهم إلى الأفضل، متابعا أنّ التغيير في مصر سيتحقق، حين نعمل سويا كمواطنين وحكومة وقيادة، بالفهم والوعي، لتنظيم قدرة الدولة على عدد سكانها».