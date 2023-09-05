إعصار هايكوي يتجه نحو الصين بعد إصابة 100 شخص في تايوان.. حدث نادر

أسفر إعصار هايكوي الذي اجتاح تايوان عن إصابة أكثر من 100 شخص وتسبب في أضرار بالطرق الساحلية واقتلاع مئات الأشجار، وأدى إلى تساقط أمطار غزيرة في مناطق مختلفة من الجزيرة، وبدأ إعصار هايكوي بالانحسار وتحول إلى عاصفة استوائية شديدة بعد أن أعاد الاصطدام باليابسة في جنوب غرب مدينة كاوشيونج، وذلك بحسب وكالة «أسوشيتدبرس»، حيث أفادت أن الإعصار يتجه نحو الصين.

إعصار هايكوي يتجه نحو الصين

وبحسب تقرير الوكالة، تعرضت تايتونج، المقاطعة الجبلية في شرق تايوان، لأضرار كبيرة جراء إعصار هايكوي الذي يتجه نحو الصين، ونقل التقرير عن الزعيم المحلي تشين هاي فنج إنه لم يسبق له أن شهد إعصارًا بهذه الشدة في حياته، ورغم أن «هايكوي» كان أقل قوة مقارنة بالأعاصير السابقة، إلا أنه تسبب في إصابات طفيفة لأكثر من 100 شخص بسبب سقوط الأشجار وحوادث السيارات، كما تم رصد الدمار أيضًا في مناطق أخرى من تايوان، وتم إجلاء نحو 8 آلاف شخص من المناطق المعرضة للانزلاقات الأرضية، كما ألغيت المئات من الرحلات الجوية وتم إغلاق المتاجر.

إعصار هايكوي حدثًا نادرًا في تايوان والصين

وتابعت الوكالة أن مناطق مختلفة تعرضت لانقطاع التيار الكهربائي، حيث بقي أكثر من 260 ألف أسرة بلا كهرباء في وقت معين، وأعلن عن تعطل التيار الكهربائي في حوالي 22 ألف منزل، ومن المقرر أن تستمر المدارس والمتاجر في مناطق مختلفة بالبقاء مغلقة بسبب الأمطار الغزيرة، وعلى الرغم من محاولات إعادة التأهيل والتعامل مع الأضرار، يظل إعصار هايكوي حدثًا نادرًا في تايوان، والصين، حيث لم يشهدوا إعصارًا بمثل هذه الشدة منذ أربع سنوات