إعصار سولا يضرب مناطق في جنوب الصين.. الأقوى منذ 74 عاما

ضرب إعصار سولا مناطق في جنوب الصين، اليوم السبت، وتسبب في أضرار محدودة، بعد توقعات كبيرة بأن يتسبب في أضرار مهولة لمدينة هونج كونج وهو ما لم يحدث حتى الأن، إذ وصف خبراء صينيين الإعصار بأنَّه الأقوى منذ 74 عامًا.

عشرات الملايين من السكان المقيمين في المناطق الساحلية يهربون لأماكن مغلقة

وبحسب وكالة الانباء الفرنسية فإن إعصار سولا تسبب في اقتلاع أشجار وتحطيم النوافذ، واضطر عشرات الملايين من السكان المقيمين في المناطق الساحلية المكتظة جنوب الصين، للاحتماء في أماكن مغلقة اعتبارًا من أمس الجمعة تحسبًا لوصول الإعصار.

وكانت السلطات الصينية قد رفعت الإنذار للمستوى الأحمر وهو ما لم يحدث في تاريخ البلاد إلا 16 مرة منذ الحرب العالمية الثانية، وناشدت السكان الابتعاد عن النوافذ والأبواب المكشوفة وضمان وجود مكان آمن للاحتماء.

الإعصار يمر من هونج كونج دون حدوث أضرار

عبر إعصار سولا قرب مدينة هونج كونج مواصلا طريقه نحو البرّ الصيني الرئيسي، من دون الإبلاغ عن سقوط ضحايا وشددت السلطات على المواطنين باتخاذ احتياطاتهم تحسبًا من حدوث موجة رياح عاتية.

وأعلن مرصد هونج كونج أن رياح إعصار سولا العاتية ما زالت تؤثر على بعض الأماكن ونصحت بعدم التراخي في الإجراءات الوقائية، وذلك بعدما بلغت سرعة الرياح في ذروتها 210 كيلومترات في الساعة.

واتخذت الصين إجراءات مشددة وذلك بعدما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الصينية الجمعة أن يصبح إعصار سولا أقوى إعصار يضرب دلتا نهر اللؤلؤ منذ عام 1949.