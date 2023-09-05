محافظ الغربية: مشروعات التطوير تعكس ملامح الجمهورية الجديدة

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية العمل في عدد من مشروعات التطوير داخل مدينتي المحلة وسمنود، مؤكدًا أن أعمال التطوير التي تشهدها المحافظة تعكس ملامح الجمهورية الجديدة، التي أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تفقد مجلس مدينة المحلة الجديد

بدأت الجولة بتفقد بناء مجلس مدينة المحلة الجديد والذي يتكون من دور أرضي وخمسة أدوار على مساحة 2842 متر مربع داخل جزء من أرض المرفق القديم بالمحلة الكبرى بشارع الزيوت والصابون بنطاق حي أول المحلة.

وأشار المحافظ إلى أن المبنى مصمم على أحدث الطرق ليلبي احتياجات المواطنين بالمحلة، إذ يضم مكتبًا لمحافظ الغربية، قاعة اجتماعات كبرى، مركز خدمة مواطنين متطور، مجلس شعبي محلي، وإدارات خدمية تعمل بشكل مميكن لتقديم كافة الخدمات والمعاملات للمواطنين بشكل ميسر.

كورنيش المحلة

وتابع المحافظ جولته بتفقد كورنيش المحلة الجديد على ترعة بحر شبين حيث يتم إنشاء كوبري في المرحلة الثالثة من أعمال الكورنيش والتي تبدأ من منطقة الهويس وحتى نهاية الطريق بمحلة أبو علي، وفي الإطار ذاته تفقد المحافظ أعمال التطوير الجارية بالنصب التذكاري للشهيد مالك مهران.

وفي سمنود تفقد المحافظ كورنيش سمنود الذي يتم تنفيذه على ترعة الساحل بطول 2500 متر وعرض متوسط 10 أمتار، ويتم إنشاؤه كمحور مروري يساهم في تقليل الازدحام المروري الذي يعاني منه دخل المدينة إلى جانب كونه متنزها ومتنفسا جديدا وحضاريا لمدينة سمنود.

وخلال الجولة تفقد رحمي أعمال النظافة ورفع الإشغالات بالمحلة وسمنود موجها بإزالة كافة الإشغالات المتعدية على حرم الطريق على الفور، وتكثيف أعمال النظافة وخاصة خلال الوردية الصباحية.