وزيرة التخطيط: عدد سكان العالم وصل إلى 8 مليارات نسمة

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية: «وصلنا على مستوى العالم إلى 8 مليارات نسمة، ونقترب من 10 مليارات نسمة في 2050، والمليار الثامن 70% منه من الدول ذات الدخل المتوسط والأدنى والدول النامية، وعندما نصل للمليار العاشر سيكون 90% منه من الدول ذات الدخل المتدني».

وأضافت «السعيد»، خلال كلمتها في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، الذي تستضيفه العاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ هناك علاقة شديدة للغاية بين متوسطات الدخل والزيادة السكانية، فكلما زاد السكان كلما قلت متوسطات الدخل.

وتابعت وزيرة التخطيط: «على الرغم من الجهود المبذولة لإبطاء معدلات الإنجاب وهذا ما حدث فعليًا، لكن عندما وصلنا لعدد كبير أصبحت الزيادة كل 10 سنوات حجمها أكبر».