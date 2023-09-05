وزيرة رعاية الأسرة في صربيا: نعاني من انخفاض النمو السكاني.. ونكافح للحصول على طفل جديد

قالت داريا كيسك وزيرة رعاية الأسرة والسكان بدولة صربيا، إنّ بلادها تشهد انخفاضا في النمو السكاني على مدى 5 عقود متتالية، حيث تتقلص عدديا كل عام، مضيفة أنَّ «حجم السكان يقل بصورة ملحوظة، وهذا الأمر يمثل تحديًا كبيرًا وله تداعيات على رفاهية شعبنا».

معدل الخصوبة يجب أن يكون 2.1%

وأضافت وزيرة رعاية الأسرة في صربيا، خلال كلمتها في جلسة التحديات والفرص ضمن المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، بحضور وتحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي: «نرى أن معدل الخصوبة يجب أن يكون 2.1% حتى يكون لدينا عدد سكان مناسب، ومنذ 10 سنوات في بلادي كان معدل الخصوبة 1.4% ونحن نكافح من أجل الحصول على طفل جديد في بلادنا، وفي الشق الثاني من هذه الجلسة النقاشية سنتحدث عن الاستراتيجيات التي أدخلناها والإنجازات التي حققنها».

متوسط الأعمار في صربيا 44 سنة

وواصلت: «متوسط الأعمار في صربيا 44 عامًا، وعندما يكون لديك سكان كبار في السن، فإنه في هذه الحالة سيكون لدينا عبء كبير على نظام الرعاية الصحية للمتقدمين في العمر».