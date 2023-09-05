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السيسي يكلف مدبولي برئاسة المجلس القومي للسكان

كتب:

شريف سليمان
11:47 ص | الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أهمية دفع جهود المجلس القومي للسكان لمواجهة الزيادة السكانية، مشيرًا إلى أنّ المجلس القومي للسكان بحاجة إلى قوة دفع أكبر لمواجهة الزيادة السكانية.

وأضاف السيسي، خلال كلمته في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعايته وبحضوره: «المجلس بحاجة إلى تعزيز دوره في المرحلة الحالية، لتحقيق النجاح».

وكلف رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، برئاسة المجلس القومي للسكان في هذه المرحلة، قائلا: «الدولة كلها مدعوة، مثل الإعلام ورجال الدين في المسجد والكنيسة، المثقفون والمفكرون والحكومة ومنظمات المجتمع المدني، والكل مدعو لمواجهة الزيادة السكانية، فهي مشكلة من أكبر المشكلات».

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