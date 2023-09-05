السيسي يشهد جلسة «التحديات والفرص» ضمن المؤتمر العالمي للسكان والصحة

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، جلسة التحديات والفرص، ضمن المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، والتي تقدمها الإعلامية جاسمين طه زكي.

ومن بين الحضور في الجلسة، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونصر عيسى كورا، رئيس المفوضية الوطنية للسكان بنيجيريا، ووزيرة رعاية الأسرة وديموغرافيا جمهورية صربيا، وفادية سعيد، المدير الإقليمي للتنمية البشرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، وليلى بكر، المدير الإقليمي للدول العربية بصندوق الأمم المتحدة للسكان، وأحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية للشرق المتوسط.