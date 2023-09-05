الرئيس السيسي يشهد فيلما تسجيليا بعنوان «السكان والتنمية.. التحديات والفرص»

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلمًا تسجيليًا بعنوان «السكان والتنمية.. التحديات والفرص»، ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، الذي تستضيفه العاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعايته وبحضوره.

وجاء في الفيلم أنَّه في الـ100 سنة الماضية تضاعف عدد السكان في مصر 3 مرات، وتخطى 100 مليون نسمة لأول مرة في تاريخنا في عام 2020، وفي آخر 10 سنوات فقط منهم زاد عدد السكان اكثر من 20 مليون نسمة.

وفي الدقيقة الماضية زاد عدد السكان 4 مواليد، وبعد دقيقة سنزيد 4 مواليد أخرى، أي أنَّ مصر يولد فيها كل يوم أكثر من 5600 مولود، ومع نهاية السنة سنزيد أكثر من مليوني نسمة، كل مولود منهم لديه متطلبات أساسية للحياة، إذ يحتاج إلى مياه وغذاء وتطعيمات ورعاية صحية وعندما يكبر فإنه سيحتاج إلى مرافق عامة ومكانًا للتعليم وفرصة عمل وسكن، كل ذلك احتياجات أساسية توفيرها حق طبيعي».

والواقع أن هذه الاحتياجات يقابلها تحديات كبيرة لأن معدل النمو السكاني متسارع جدا وفي المقابل، فإن معدل النمو في الدخل القومي لا يزيد بنفس السرعة، ومن هنا تحدث الفجوة وتتسع مع الوقت، أي الفجوة بين الزيادة في العدد والزيادة في الدخل.

ورغم مجهودات الدولة ومحاولاتها المستمرة في التطوير في كل المجالات، إلا أن انعكاس هذا الأمر على جودة حياة المواطن حتى يكون واضحًا ومردوده الفعلي ملموسًا ومؤثرًا يجب أن يكون أضعاف الحجم في فترة زمنية أقصر بكثير حتى يتماشى مع حجم الزيادة السكانية التي تحدث.

ولا تكمن المشكلة الرئيسة في العدد لأن دولًا كثيرة عدد سكانها يقدر بأضعافنا ولكن فيها نمو اقتصادي كبير وجودة الحياة فيها أفضل، ولكن ما يجعل الزيادة السكانية تحديًا كبيرًا، فزيادة عدد السكان ليس معيارًا لقوة الشعوب، ولكن المهم، هو مدى توفر الإمكانيات التي تستوعب هذا العدد وقدر كل فرد على المشاركة الإيجابية في خدمة المجتمع، وهو ما يعني أنَّ الخصائص السكانية تشكل دورًا محوريًا في حجم المشكلة من ناحية وزيادة الناتج المحلي وقدرة الدولة الاقتصادية عليها دور من ناحية، ولكن يجب أنَّ نعلم أن العنصرين مرتبطين ويتأثران ببعض ويعتبران وجهان لعملة واحدة.