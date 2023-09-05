كليات تقبل من 50% علمي علوم 2023.. أبرزها «تكنولوجيا العلوم الصحية»

يبحث طلاب الدور الثاني بعد إعلان نتائج الاختبارات رسميا واعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي عن كليات تقبل من 50% علمي علوم 2023، حيث يحق لهم الالتحاق بها خلال العام الدراسي الجديد 2023/ 2024.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، توضح في التقرير التالي كليات تقبل من 50% علمي علوم 2023، على هذا النحو:

كليات تقبل من 50% علمي علوم 2023

ويمكن لطلاب الثانوية العامة 2023 شعبة علمي علوم بعد اجتياز اختبارات الدور الثاني الالتحاق بكليات تقبل من 50% علمي علوم 2023 وهي:

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيد 205

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة 205

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالفيوم دمو جامعة مصر الدولية التكنولوجية 205

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالقاهرة جامعة مصر الدولية التكنولوجية 205

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر التكنولوجية 205

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر التكنولوجية علوم 205

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية علوم 205

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة سمنود التكنولوجية 205

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد التكنولوجية 205

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد التكنولوجية علوم 205

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية 205

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج أسيوط التكنولوجية 205

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج أسيوط التكنولوجية علوم 205

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة طيبة التكنولوجية 205

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة طيبة التكنولوجية علوم 205

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية 6 أكتوبر التكنولوجية 205

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية برج العرب التكنولوجية 205

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية جامعة أسيوط التكنولوجي 205