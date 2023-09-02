«حماة الوطن» بمطروح: طرح تصميمات المرحلة الثالثة من المشغولات اليدوية

أعلن النائب عيسى أبو تمر عضو مجلس النواب، أمين حزب حماة الوطن بمطروح، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، عن الانتهاء من تصميمات المرحلة الثالثة من منتجات المشغولات اليدوية للتراث البدوي والسيوي للسيدات المدربات لتمكين المرأة اقتصاديا، من خلال تعاون خالد نصار أمين الصناعة وتيسير دهيم أمينة المرأة بالحزب.

المشغولات اليدوية في مطروح

وقال أمين حزب حماة الوطن بمطروح، إنه جرى البدء في إنتاج المشغولات اليدوية التراثية تمهيداً لطرحها بمنافذ الحزب بإحدى الفنادق السياحية بمرسى مطروح، تنفيذًا لتوجيهات الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن، وتعليمات اللواء طارق بركات رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا لحزب حماة الوطن.

تسويق وبيع المنتجات اليدوية

وأضاف النائب عيسى أبو تمر عضو مجلس النواب، في بيان، أنه جرى التسويق وبيع منتجات المشغولات اليدوية في المرحلتين الأولى والثانية التي تشتهر بها مطروح وسيوة على ضيوف المحافظة من السائحين الأجانب والعرب والمصريين، ضمن مبادرة طاقات الوطن المنتجة، وذلك في اطار التعاون المشترك بين أمانة المرأة والصناعة.

دعم الشباب والفتيات بمطروح

وأشار أمين حزب حماة الوطن بمطروح، إلى تبني مبادرة لتسويق منتجات المشغولات اليدوية بالمجان بجميع أنواعها لدعم الشباب والسيدات والفتيات بمطروح لتوفير دخل ثابت للمرأة المطروحية من خلال استقبال المشغولات اليدوية لاختيار احتياجات السوق المطلوبة بجودة عالية لتكون قادرة على المنافسة وبيعها بمنافذ الحزب، والفنادق وإقامة المعارض من خلال تدريب أمانة الصناعة للسيدات والفتيات.