لطلبة الدور الثاني للثانوية العامة.. كليات متاحة للشعبة الأدبية في المرحلة الثالثة

تستعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لفتح باب تنسيق الجامعات المرحلة الثالثة، أمام طلاب الدور الثاني للثانوية العامة، بعد إعلان النتيجة أمس، استعداد للعام الجامعي الجديد 2023-2024.

كليات متاحة لطلبة الدور الثاني للثانوية العامة

وكشف منشور صادر عن وزارة التعليم العالي، عن الكليات المتاحة للشعبة الأدبية من طلبة الدور الثاني للثانوية العامة، الحاصلين على مجموع 50% فأكثر، والتي ستكون متاحة أمامهم في التسجيل لتنسيق الجامعات خلال الساعات المقبلة، كما يلي.

خدمة اجتماعية المنصورة

كلية خدمة اجتماعية حلوان

كلية خدمة اجتماعية تنموية بني سويف

كلية خدمة اجتماعية الفيوم

كلية خدمة اجتماعية أسوان

كلية خدمة اجتماعية أسيوط

كلية تربية رياضية بنين الفيوم

كلية تربية رياضية بنات الفيوم

كلية تربية رياضية بنين المنيا

كلية تربية رياضية بنات المنيا

كلية تربية رياضية بنين بني سويف

كلية تربية رياضية بنات بني سويف

المعهد العالي الفندقي بالأقصر

المعهد العالي للسياحة والفنادق بالإسكندرية

المعهد العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ

المعهد العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا

المعهد العالي خدمة اجتماعيه 6 أكتوبر

المعهد العالي للإعلام وفنون الاتصال

المعهد العالي للغات 6 أكتوبر

معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا إدارة أعمال

المعهد العالي للعلوم الإدارية 6 أكتوبر

معهد الجزيرة العالي شعبة تجارة المقطم

معهد طيبة العالي بالمعادي لنظم المعلومات الإدارية

معهد طيبة العالي شعبة إدارة أعمال ومحاسبة المعادي

المعهد التكنولوجي العالي للإعلام بالمنيا

المعهد الفني التجاري بالعريش

معهد راية العالي للإدارة والتجارة الخارجية

تربية نوعية موسيقية دمنهور بالنوبارية

تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر

تربية نوعية فنية بور سعيد

تربية موسيقية حلوان

تربية شعبة تربية فنية

تربية نوعية شعبة مسرح تربوي المنصورة

تربية نوعية موسيقية دمياط

تربية نوعية فنية أسوان

تربية نوعية فنية عين شمس

تربية نوعية موسيقية المنصورة بميت غمر

الجزيرة العالي حاسب ونظم معلومات إدارية (شعبة نظم) بالمقطم

العالي للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية برأس البر

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة محاسبة بالعريش

المعهد العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش

معهد الوادي العالي للعلوم الإدارية قسم علوم مصرفية واستثمار

المعهد العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول

المعهد العالي للعلوم الإدارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات إدارية

معهد عالي دراسات متطورة بالقطامية شعبة تجارة ومحاسبة

المعهد العالي للسياحة والفنادق بالسيوف بالإسكندرية لنظم المعلومات الإدارية

طيبة العالي نظم معلومات طريق سقاره بالهرم

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الإدارية والحاسب الآلي بالتجمع الأول (شعبة نظم)

المعهد العالي سياحة وفنادق الغردقة

المعهد العالي دراسات نوعية سياحة وفنادق جيزة

المعهد العالي للعلوم الإدارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس

معهد عالي إدارية ش إدارة أعمال تجمع خامس

المعهد العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة

المعهد العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية

القاهرة العالي لغات وترجمة فورية بالمقطم

العالي الدولي للغات والترجمة تجمع خامس

الأكاديمية الحديثة بالمعادي نظم معلومات إدارية

العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بأبي قير

العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدارة أعمال

المعهد العالي للسياحة والفنادق والإرشاد السياحي بأبي قير