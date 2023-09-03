رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. تعرف على النتيجة بمجرد إعلانها

أتاحت وزارة التعليم العالي، رابطا إلكترونيا للحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 ، والذي أغلق السبت 2-9-2023، حيث بدأ التسجيل فيها وفقا لوزارة التعليم العالي منذ الأربعاء الماضي، واستقبل طلاب المرحلة الثالثة بمجموع 50% وأكثر، إضافة إلى المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية.

رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2023

وخصصت الوزارة رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2023 لطلاب المرحلة الأولى والثانية، الذين تخلفوا عن التسجيل في تنسيق الجامعات، أثناء فتح باب التسجيل لكل مرحلة على حدة، من خلال الرابط الإلكتروني هنـــا، حيث يمكن الحصول على النتيجة بمجرد إعلانها.

الحدود الدنيا لدرجات تنسيق المرحلة الثانية

- الحد اﻷدنى للشعبة العلمية: 250 درجة فأكثر أي بنسبة 60.98%.

- الحد الأدنى للشعبة الأدبية: 238 درجة فأكثر أي بنسبة 58.05%.

الحدود الدنيا لدرجات تنسيق المرحلة الأولى

جاء الحد الأدنى بالنسبة للطلاب المتخلفين عن التسجيل في تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الشعبة العلمية: 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29% فأكثر، ولطلاب الشعبة الهندسية: 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر، والشعبة الأدبية: 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر.