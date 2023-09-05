ميركاتو «الإيجيبشن ليج».. الأهلي يتصدر قائمة الصفقات الأغلى

كعادته لا يضل الأهلي الطريق نحو القمة، التي باتت مستقرة في جميع السباقات، ليحسم المارد الأحمر صراعًا جديدًا، ويسيطر على قائمة أغلى صفقات في الميركاتو الصيفي، مع اقتراب نهاية سوق الانتقالات وبداية الموسم الجديد.

الأهلي في الصدارة

لم يدعم الأهلي صفوفه سوى بصفقتين فقط، في الميركاتو الصيفي الجاري، لكنه يملك النسبة الأعلى من التدعيمات على المستوى المادي، بعد انضمام إمام عاشور قادمًا من ميتلاند الدنماركي، في صفقة بلغت قيمتها أكثر من 90 مليون جنيه، ليستقر على رأس قائمة أغلى صفقات الدوري الممتاز.

وحجز الأهلي المركز الثاني أيضًا في قائمة أغلى صفقات الدوري المصري الممتاز، بالتعاقد مع رضا سليم قادمًا من صفوف الجيش الملكي، في الميركاتو الصيفي الجاري، بمقابل مادي ضخم تبلغ قيمته أكثر من 64 مليون جنيه.

بيراميدز ينافس بـ3 صفقات

دخل بيراميدز سباق التعاقدات بقوة هذا الموسم، بعد ضمان مشاركته في بطولة دوري أبطال أفريقيا بنسختها المقبلة، ليتعاقد مع أكثر من 6 صفقات جديدة، لعل أبرزهم محمد رضا بوبو قادمًا من فيوتشر، بمقابل مادي قيمته بلغت 50 مليون جنيه، بعد فترة رحلة قصيرة من التألق، جعلته محطًا لأنظار كبار الأندية، ليحتل المركز الثالث في القائمة.

وفي المركز الرابع بقائمة الصفقات الأغلى في الدوري الممتاز بالميركاتو الحالي، يأتي مهند لاشين قادمًا من فيوتشر، بمقابل مادي قيمته 35 مليون جنيه، بعد تألقه رفقة فريقه السابق، إلى جانب العروض الاستثنائية التي قدمها مع منتخب مصر، خلال الفترة الماضية.

يحتل محمود مرعي المركز الخامس في قائمة التدعيمات الأغلى في الموسم الصيفي، بمقابل مادي 35 مليون جنيه، وفقًا لعدد من التقارير التي تداولت المقابل المادي في صفقته، وفي المركز السادس يأتي مصطفى فتحي لاعب التعاون السعودي، الذي كان يقضي فترة إعارة مع الفريق السماوي، قبل أن يقرر الأخير تفعيل بند الشراء في عقده، بمقابل مادي بلغ 30 مليون جنيه.

وفي المركز السابع، يأتي باهر المحمدي لاعب الإسماعيلي السابق، الذي كان أحد الأهداف الأساسية في قائمة تدعيمات قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، لكن اللاعب في النهاية اختار الانتقال إلى المصري البورسعيدي، بمقابل مادي قيمته 20 مليون جنيه، بعدما ساهم في الحفاظ على مقعد الدراويش في الدوري الممتاز، خاصة أن الفريق الأصفر كان مهددًا بالهبوط إلى الدرجة الأدنى.