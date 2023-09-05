عضو بالتحالف الوطني: قانون العمل الأهلي يُعزز التكامل بين مؤسسات المجتمع المدني

قال محمود السقا، مدير المكتب التنفيذي لمجلس الشباب المصري، وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموى، يأتي إيمانا من القيادة السياسية بأهمية دور المجتمع المدني في تحقيق التنمية ودعم الفئات الأولى بالرعاية، متابعا: «التحالف يستهدف مزيد من الجهود خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال المزيد من المبادرات والمؤسسات على رأسها حياة كريمة ومجلس الشباب المصري».

فعاليات مضاعفة للعمل الأهلى التنموي

وتابع عضو التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى، في بيان له: «الفترة المقبلة ستشهد مزيد من الفعاليات ومضاعفة للعمل الأهلي التنموي على أرض الواقع، خاصة وأن جهود التحالف لا تخفى على أحد»، مؤكدا أن القانون بمثابة نقلة نوعية في العمل المجتمعي ويساعد في تنمية المجتمع اقتصاديًا واجتماعيًا، ومن ثم التشريع سيعمل على تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع وتعبئة الجهود الفردية والجماعية.

وأكد أن التحالف يستهدف خلال الفترة المقبلة إحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية فضلا عن تعزيز برامج الحماية الاجتماعية لتحقيق العدالة الاجتماعية بمختلف المحافظات، ومن ثم فإن القانون سيعمل على تعزيز التكامل بين جميع مؤسسات المجتمع المدني وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التي تقدمها الكيانات المنضمة للتحالف.

التطـوع فـي العـمـل الأهلي

وأشار إلى أن جميع المؤسسات أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تعمل يدا واحدة في خدمة الفئات الأولى بالرعاية لرعايتهم على كل المستويات، وتعميق مفهـوم التطـوع فـي العـمـل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والارتقاء بشخصية الفرد بحسبانه القاعدة الأساسية فـي بنـاء المجتمـع، وذلـك كلـه مـن خـلال النفـاذ المباشـر والمنظم للفئات المجتمعية التي تستهدفها خططه وبرامجه.