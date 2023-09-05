وزير المالية: نستهدف توحيد جميع برامج التأمين الصحي الشامل.. والأولوية للأسرة

قال محمد معيط، وزير المالية، إنَّ هدفنا من منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر هو استبدال كل النظم القائمة حاليًا حتى يكون لدينا نظام صحي موحد للدولة بدلا من عدة نظم وبرامج، فضلا عن جعل وحدة التغطية هي الأسرة المصرية وليس الفرد العامل فقط.

وأضاف «معيط»، خلال كلمته في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، الذي تستضيفه العاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: «توجيهات الرئيس السيسي كانت حول ضرورة بناء احتياطات ضخمة، إذ لا يمكن فتح المنظومة ومن ثم تتعثر بعد مرور الأعوام بسبب أوضاعها المالية الصعبة، وجاءت تلك التوجيهات بهدف ضمان الاستدامة المالية».

وتابع: «كلما دفعنا بالكثافة السكانية الضخمة والمحافظات ذات الكثافة السكانية الضخمة في المراحل الأولى نجد الأوضاع المالية لهذا النظام تتأثر سلبا».