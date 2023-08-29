وزير المالية يلتقي سفير كوريا الجنوبية لتوسيع آفاق الاستثمارات في مصر

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حره على توسيع آفاق الاستثمارات الأجنبية في مصر، وخاصة مع كوريا الجنوبية في مصر، التي تعد نموذجًا ناجحًا للاستثمار الأجنبي المحفز للتنمية.

وقال «معيط»، خلال لقائه مع سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، إننا نمتلك بنية تحتية متطورة وذكية وخضراء قادرة على تلبية احتياجات الأنشطة الاستثمارية، وبيئة تشريعية وحوافز ضريبية وجمركية، فضلًا على الحوافز الاستثمارية الجديدة التي توفر بيئة أعمال جاذبة للقطاع الخاص.

وزير المالية: مصر حريصة على تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية

وأضاف وزير المالية، أن الحوافز الاستثمارية منها: «وثيقة سياسة ملكية الدولة» و«الرخصة الذهبية»، و«برنامج الطروحات الحكومية»، تهدف إلى تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتذليل أي عقبات قد تواجه المستثمرين، بما يشجعهم على التوسع في أنشطتهم الإنتاجية، على النحو الذى يتسق مع جهود الدولة لتوطين الخبرات العالمية، والنهوض بالصناعة الوطنية في شتى المجالات التنموية.

سفير كوريا: نتطلع لتطوير وتعزيز علاقاتنا مع مصر

من جانبه، قال سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، كيم يونج هيون، إننا نتطلع لتطوير وتعزيز علاقاتنا مع مصر بشتى المجالات؛ باعتبارها شريكًا استراتيجيًا بات يمتلك بنية تحتية أساسية متكاملة من المرافق والخدمات؛ تؤهله لتدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية خاصة الكورية الجنوبية التي ترغب في التوسع والاستثمار في مصر بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن التنامي الملحوظ للاستثمارات الكورية بمصر يؤكد قوة العلاقة بين البلدين.