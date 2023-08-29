مستشار وزير المالية: دمج المأموريات الضريبية تباعا على مستوى الجمهورية

كشف المهندس ياسر تيمور، مستشار وزير المالية للمشروعات، عن خطة تطوير مصلحة الضرائب، موضحًا أنّ دمج المأموريات أحد أهم الموضوعات التي تهتم بها المصلحة حاليًا، على أن يتم تطبيقه بشكل مرحلي على المناطق الضريبية على مستوى الجمهورية، في ظل وجود هيكل تنظيمي موحد لمصلحة الضرائب، يشمل «الضرائب العامة، وضريبة القيمة المضافة»، لافتا إلى أنّ الممول سيتعامل مع مأمورية واحدة وملف واحد ورقم ضريبي واحد وبداية واحدة ونافذة واحدة، وبالتالي فالأمر سيكون ميسرًا له.

دمج المأموريات الضريبية تباعًا

وأكد مستشار وزير المالية، أنّ أعمال دمج المأموريات الضريبية ستتم تباعًا مع باقي المناطق والمأموريات، مضيفًا أنّ تطبيق الدمج على منطقة القاهرة ثان والمأموريات التابعة لها، استلزم تطوير المباني والمنشآت والبنية التحتية، موضحا أنّ أعمال الدمج وفق خطة موضوعة بشكل مرحلي وجدول زمن محدد، وكل هذا التطوير سينعكس بكل تأكيد على تدعيم الثقة بين الممولين والمصلحة، وهو ما يتحقق من خلال ميكنة الإجراءات.

تفاصيل دمج مأموريات الضرائب

وأوضح تيمور، أنّه تم البدء بمنطقة القاهرة رابع من خلال 10 مأموريات ضريبية مدمجة، ثم منطقة القاهرة ثان من خلال 9 مأموريات مدمجة، إضافة إلى المراكز الضريبية على مستوى الجمهورية، وهي مركز كبار الممولين أول بالقاهرة، ومركز كبار الممولين ثان بالقاهرة، ومركز كبار متوسطى الممولين بالقاهرة، ومركز كبار ممولي المهن الحره بالقاهرة، ومركز كبار ومتوسطى الممولين وجه بحري بالإسكندرية، ومركز كبار ومتوسطي الممولين وجه قبلي بالغردقة.