تنظيم ندوة لتوعية الشباب بمخاطر الإرهاب على المجتمع في كفر الشيخ

نظمت مديرية الشباب والرياضه بكفر الشيخ، ندوه بعنوان اللقاء الديني للشباب حول مواجهة الإرهاب، اليوم الثلاثاء، بقاعة إعداد القادة بمشاركة 70 شابا، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة و اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ وبتوجيهات الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ.

وأكد الشيخ صلاح بدر، بمديربة الأوقاف في كفر الشيخ، عبر بيان اليوم، أن الإرهاب خطر على المجتمع والشعوب وتطرق في حديثه إلى ضرورة حماية وتوعية الشباب دينيا وتربويا و أسريا حتى لا يقعوا فريسة للتطرف والإرهاب الفكري.

تنوير الشباب بمخاطر الإرهاب

في السياق، قال الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة في كفر الشيخ، إن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بتقديم الفكر الوسطي المستنير للشباب من خلال مراكز الشباب، لمواجهة أخطار التطرف الفكري، بإعمال نظرية مبارزة الفكر بالفكر، لإعداد جيل المستقبل وتشكيل وعيه الفكري تشكيلاً صحيحاً من خلال الندوات التثقيفية المقدمة من خلال مراكز الشباب.

وشدد «محروس» على تكاتف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني فى مواجهة الإرهاب، ومحاربة الأفكار الهدامة، من خلال الندوات التوعوية بحضور أئمة الأزهر أصحاب الفكر الوسطي المستنير، ودورهم في التوعية، و تصحيح المفاهيم وفتح باب الحوار أمام الشباب.

الندوة الدينية التثقيفية بكفر الشيخ

أقيمت الندوة بمديرية الشباب والرياضه بكفر الشيخ بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب، بإشراف نجوى صلاح، رئيس الادارة المركزية لتنمية الشباب، ومصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، صبحي عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، فوزى حسيب، مدير إدارة المشروعات بالمديرية، وسهام البشبيشي، مسؤول النشاط الدينى بالمديرية وفريق عمل الإدارة.