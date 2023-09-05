«الشباب والرياضة»: نخطط لتنظيم بطولات عربية في المدن الساحلية

قال محمد الشاذلي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إن المشاركين بكل فعاليات مهرجان العلمين جاءوا من مختلف دول العالم، متابعا: «اعتدنا في مصر على فكرة المشاركة والتنظيمات المتميزة في البطولات العربية سواء في ستاد القاهرة أو الأماكن المختلفة بكل المحافظات، ولكن مدينة العلمين خلقت حالة مختلفة وتجربة ناجحة للغاية في تنظيم البطولات».

مدينة العلمين خلقت حالة مختلفة

وأضاف «الشاذلي»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «8 الصبح» تقديم أية جمال الدين عبر فضائية «DMC»، أن أبرز ما يتعلق بالمشاركة الرياضية في مهرجان «العالم العلمين» كانت الرياضات الرسمية ضمن الاتحادات المصرية ككرة القدم الشاطئية أو البطولة العربية للجودو، الذي شارك بها أكثر من 500 مشارك من مختلف الأندية بالدول العربية، مشيرا إلى أن مهرجان العلمين روج بصورة كبيرة للسياحة في مصر والمدن الذكية المصرية.

إقامة البطولات العربية في مدن ساحلية مختلفة

وأشار إلى أنه من المخطط تنظيم بطولات عربية متنوعة في مدن ساحلية وأثرية فضلا عن المدن الذكية أخرى في مصر، إذ أنها خطوة يجرى التركيز عليها في الفترة المقبلة خاصة بعد نجاح التجربة في مدينة العلمين الجديدة، بهدف إبراز جمال وروعة المدن المصرية المختلفة.