بعد 40 سنة من النزاع.. وكيل «الشباب والرياضة» بالجيزة ينهي أزمة كفر طهرمس

أنهى الدكتور أحمد عبد الوكيل، مدير مديرية الشباب والرياضة، وكيل الوزارة بمحافظة الجيزة، اليوم، أزمة أرض نُزل شباب الجيزة وذلك بتوقيع العقد النهائي لملكية أرض النزل بعد سداد مديونية الأرض المقام عليها النزل الدولي والتي ظلت ولمدة أربعين عاماً محل نزاع.

سداد قيمة الأقساط المستحقة بانتظام

وقال بيان أصدرته مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، إن الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل الوزارة، تابع باهتمام شديد منذ بداية توليه المسؤولية، سداد قيمة الأقساط المستحقة بانتظام، مع هيئة الأوقاف المصرية (هيئة الأموال المستردة) وأصبحت الأرض مملوكة إلى اللجنة الرياضية للعاملين بالمديرية (نزل شباب الجيزة الدولي بكفر طهرمس) والذي يترأس مجلس إدارته الدكتور أحمد عبد الوكيل.

وضع حجر الأساس لافتتاحات منشآت رياضية استثمارية

وأضاف البيان أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قام مؤخرا وبرفقته اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بوضع حجر الأساس لافتتاحات منشآت رياضية استثمارية جديدة، تستهدف تقديم الخدمات والانشطة الرياضية والشبابية لأهالي المنطقة بالنزل الدولي.

ولفت البيان إلى أن المنشآت الرياضية المستحدثة تشمل حمام سباحة نصف أولمبي وملحقاته بنظام الاستثمار «BOT»، وذلك تحت إشراف ورعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، مؤكدا أنه يتم حاليا تنفيذ خطة التوسع في المنشآت الرياضية الاستثمارية، ليشمل النزل ملاعب رياضية ومطعم وقاعات احتفالات ومناسبات، فضلاً عن الغرف المجهزة المتعددة الأغراض.