وزير الصحة: مؤسسات عالمية تعاونت معنا في إعداد الاستراتيجية الوطنية للسكان

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، إنَّ الاستراتيجية الوطنية للسكان شاملة وتعاونت معنا فيها مؤسسات دولية ومدعومة بخبرات سابقة، مؤكّداً أنَّ الأمل هو تحقيق التوازن بين السكان والتنمية حتى نصل إلى الاهتمام بالخصائص والرفاهة الاقتصادية والاجتماعية لكافة المواطنين.

وأضاف «عبدالغفار»، خلال كلمته في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، الذي تستضيفه العاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنَّ هناك مؤشرات قياس كبيرة ومستهدفات لقضية السكان في مصر، ووسائل تنظيم الأسرة نستهدف زيادتها إلى 75% بدلاً من 66% فقط، خلال زمن محدد ومناطق بعينها شملتها الاستراتيجية.

وتابع وزير السكان موضحاً كيفية الوصول إلى المستهدفات من الاستراتيجية، إذ تمّ ذلك بالتنسيق مع مؤسسات وجهات دولية للاستفادة من خبرات الغير، ودول عانت من نفس المشكلات واستطاعت التغلب عليها وحققت نجاح، متابعا «كل هذا لنضمن نجاحها ويتبلور هذا في الإرادة السياسية المتمثلة في الرئيس السيسي الذي له المثل في التغلب على فيروس سي، إذ تولت الدولة متمثلة في القيادة السياسية الاهتمام بهذا الملف لتحقق الدولة المصرية إنجازًا وإعجازًا وتتغلب على آفة لطالما عانى منها الوطن».

واستطرد «عبدالغفار»: «نرجو النجاح في خفض معدلات الإنجاب والوصول إلى التنمية الحقيقية بحل قضية السكان»، لافتاً إلى أنَّ كتاب شخصية مصر تحدث في دراسته عن عبقرية المكان في سبعينيات القرن الماضي، وذكر قضية السكان وتناولها على نحو فريد: «ما من مشكلة في مصر إلا ومشكلة السكان طرف أساسي فيها، إنها القاسم المشترك الأعظم والعامل القاعدي الجذري في كل مشاكل مصر، ومن هنا فلا حل لأي مشكلة في مصر ما لم يبدأ من مشكلة السكان».